川普翻臉不認友？ 美國將歐盟外交地位「降級」

2019-01-08 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟官員向媒體證實，美國已降級與歐盟的外交關係，從盟國降為國際組織，但美國國務院至今並未以書面告知歐盟這項改變。

《德國之聲》報導，歐盟去年底已發現駐華盛頓大使奧沙利文（David O'Sullivan）未受邀參與部分外交活動，直到去年12月5日美國前總統老布希國葬當天，各國外交官按照任期長短上前致意時，在150多名外國代表中位居前20或30名的奧沙利文，竟是最後一個被請上前致意的代表，辦理國葬的美國官員才證實，歐盟的外交地位被降級。

奧沙利文推算，美國是在去年10月底或11月初將歐盟的外交地位從盟國降級為國際組織。歐盟官員則說：「我們不確定他們是什麼時候決定的，因為他們沒有通知我們...我可以確定的是，布魯塞爾對這個決定不甚滿意」。另位駐華府的歐盟外交官指出，「這顯然不僅是一個協議上的問題，而是有非常明顯的政治動機」。

駐華府的歐盟外交官已要求美國國務院做出澄清，「他們告訴我們，忘記通知我們了。這個決定已出。負責協議的主管顯然認為這件事沒有疑義。」他強調，雖然一個新政府重新考慮其外交關係並不奇怪，但很少見到一個政府在運行近2年後才做出外交降級的決定，尤其連事先的書面通知都沒有。

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