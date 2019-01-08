德極右派議員被打到昏迷重傷 警方：政治因素

2019-01-08 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕德國極右派民粹主義政黨「德國另類選擇（AfD）」的不來梅市領導人、眾議院議員馬格尼茲（Frank Magnitz），於當地時間7日下午遭3名蒙面男子襲擊，當場被打到失去意識重傷送醫，警方研判歹徒作案動機是出於政治因素。

據《德國之聲》報導，66歲的馬格尼茲當天出席了《威悉信使報》（Weser-Kurier）的新年招待會，離開時於不來梅歌德劇院附近遇襲，被木棍打昏倒地後，歹徒仍不斷用腳踢他的頭，1名建築工人見狀連忙上前阻止。

警方表示，有鑑於馬格尼茲的政治立場，他們認為此案是「出自政治動機的行為」，檢警目前已發起了調查，並向目擊證人詢問現場狀況。

德國綠黨前黨主席歐茲德米爾（Cem Özdemir）對此相當震驚，直說就算是針對AfD，也沒有使用暴力的理由。

德國薩克森州德伯爾恩（Döbeln）的AfD辦事處，於上週發生爆炸事件，警方雖逮捕了3名男子，後來都因為證據不足只能將嫌犯釋放。

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