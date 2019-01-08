加拿大公布新疆人權報告 指真相令人不安

2019-01-08 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局近年在新疆廣設再教育營，關押維吾爾族人民逾百萬，同時持續擴大對少數民族穆斯林的壓制力道，加拿大國會近日公布新疆維族人權狀況報告，指當地「此時此刻正有令人不安的事態發展」。

根據美國《自由亞洲電台》報導，加拿大國會去年召開新疆維吾爾族人權情況的聽證會，加國維族代表大會主席托蒂（Mehmet Tohti）及人權觀察組織高層、多位學者與證人在會上發表評論及證詞，國際人權委員會及外交國際發展委員會等組織則在上月發表關於新疆人權現況的報告。

報告由證據、證人的證詞構成，描述新疆維族人被廣泛鎮壓的狀況，其中指出，中國當局以去極端思想、反恐主義為名，廣泛設立再教育營，但主要目的或結果卻是消滅整個維吾爾族的民族傳統、宗教文化。

報告進一步說明，中國政府對維族的打壓、監視行動日益強化，幾乎可說是全面監控，每棟公寓、商店及街道上都可見到警察巡邏或站崗，電子監視設備也深入維族民眾家中。

對此，加拿大國會議員直呼不能容忍這種人權悲劇持續發生，呼籲政府應持續在國際上發聲支持維族人權，在國內加快審批政治庇護的申請以保護維族人，同時對中國政府與官員進行經濟制裁。

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