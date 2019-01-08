中國曾允擺平「一馬」醜聞 換馬來西亞簽一帶一路合約

2019-01-08 19:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華爾街日報》（WSJ）7日指出，根據馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）未公開的會議紀錄，在2016年大馬政府投資基金「一馬發展公司（1MDB）」數十億美元的貪腐醜聞發酵之際，中國高階官員曾表示願意出手挽救該基金，條件是大馬必須對「一帶一路」計畫放行。

報導指出，中國官員向訪中的大馬官員表示，中國將利用自身影響力，爭取讓美國及其他國家，放棄調查時任大馬首相納吉的親信，涉嫌挪用「一馬基金」公款案一事。中方當時提出，可在負責調查該基金的WSJ駐香港記者的住宅和辦公室安裝竊聽器，以找出洩密者身分。

此後，納吉當局在短短數月內，就與中國國有企業簽訂價值340億美元（逾1兆500億台幣）的「一帶一路」合約，由多家中國銀行提供資金，並由中國工人負責東海岸鐵路和兩條天然氣管線工程。不僅如此，納吉還與北京高層密談，有意開放中國解放軍船艦停靠大馬兩處港口。在中國試圖拓展南海影響力之際，大馬此舉等同對北京重大讓步，惟納吉的提議最後並未實現。

中馬密會紀錄指出，中方參與大馬工程的目的「帶有政治本質」，包括力挺納吉當局、替一馬公司償還債務，以及加深中國在大馬的影響力等，但必須讓外界認為相關工程是由市場驅動。大馬官員當時還建議，工程融資可高於市場價值，多餘現金挪作其它用途。調查人員認為，部分資金被用於支援納吉的政治活動，並償還一馬公司到期的債務。

大馬現任首相馬哈地多次批評前朝愚蠢，指大馬「一帶一路」計畫的建商和貸款必須來自中國「相當奇怪」，上任不久即喊停東海岸鐵路及天然氣管線工程合約，而去年5月下台的納吉也被以貪汙、背信等罪名起訴。

中國「一帶一路」計畫預計在約70個國家建設機場、鐵路、公路等，但美方批評中方為了提高對發展中國家的影響力，並達成其軍事目標，不惜讓這些國家陷入債務陷阱。隨著外界質疑聲浪湧現，巴基斯坦、馬爾地夫等國已重新評估相關建設項目。

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