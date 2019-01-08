趁戰爭揩美國油？ 川普推特開酸這些「富有國家」...

2019-01-08 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普去年底拋出震撼彈，宣布要逐步撤出駐伊拉克美軍，外界批評聲浪四起，前國防部長馬提斯也隨即以與總統理念不合辭職。川普今日在推特上表示，永無止盡的戰爭總算要結束，且會迎來光榮的結局。

川普推特寫道，「永無止盡的戰爭，尤其是對那些僅提供給我們一小撮經濟、軍事援助，卻從我們所付出的努力中獲益良多的富有國家們來說，這一切都將迎來輝煌的結局。」

川普的撤軍決定導致馬提斯、國防部發言人與國防部參謀長海軍少將史威尼（Kevin Sweeney）相繼請辭。有鑑於引發大量批評，國家安全顧問波頓改口稱美軍將繼續留在敘國，撤軍前提是伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（IS）」餘黨被徹底擊潰，以及美國盟友庫德族戰士受到保護。

土耳其艾多根（Recep Tayyip Erdogan）則在《紐約時報》投書談論撤軍議題，坦言川普宣布美國從敘利亞撤軍是一個「正確決定」，但撤軍須要縝密的計畫，執行時須與夥伴合作，才能維護美國、國際社會和敘利亞人民的利益。

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