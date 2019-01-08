美科學家發明減肥神器 實驗組百日體重降近4成

2019-01-08 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕近年各國肥胖人口快速增加，因肥胖導致的相關疾病更是對現代人健康的一大威脅，美國科學家最近發明一種「減肥晶片」，透過刺激大腦產生飽足感，而使人主動停止進食，實驗老鼠百日內減去近4成體重，效果相當驚人。

綜合外媒報導，美國威斯康辛大學麥迪森分校（University of Wisconsin-Madison）科學團隊近期研發出一種體積相當微小的晶片，可經由微創手術植入人體，無需電池做為能量來源，僅需利用胃部蠕動時發出的微弱電量便可支持運作。

報告顯示，這個裝置會在接受到胃部運作的訊號後啟動，傳遞訊息至腦部，刺激腦部以為吃飽了而抑制飢餓感，最終讓受術者主動停止進食。

論文作者之一、威斯康辛大學材料工學教授王旭東（Xudong Wang，音譯）表示，此裝置的運用原理是人體自然的進食－飽足回饋，並將此回饋放大，進而達到控制飲食量的結果。

這個裝置現已通過老鼠實驗，受術老鼠在100天內減去38%體重，對照組則未有變化。取出晶片後，實驗組老鼠的食量與體重又迅速回到正常的數值，研究團隊表示，未來將在更大型的動物身上測試，並期待最終可用於人體。

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