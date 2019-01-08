真的是阿嬤出來打！全球最高齡電競戰隊 平均年齡67歲

2019-01-08 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕不要再叫阿嬤出來打了，因為阿嬤真的站出來了！瑞典斯德哥爾摩CS電競戰隊「銀色狙擊手（Silver Snipers）」，是全球最高齡的電子競技隊伍，平均年齡達到67歲，隊服上的標語是「我們有時間殺人」。

據《CNN》報導，66歲的隊員古拉德布蘭（Inger Grotteblad）表示，大家真的很想贏，所以訓練時間非常久，團隊成員都非常親密，而且對彼此非常了解。

銀色狙擊手的教練是曾獲得10次CS世界冠軍的因格馬森（Tommy "Potti" Ingemarsson），資金主要是由聯想集團負責贊助。去年秋天銀色狙擊手首次進行世界巡迴賽，到過法國巴黎和芬蘭，隊伍未來希望能被邀請到南美洲參賽。

古拉德布蘭透露，電子競技界是一個「可愛的社群」，在她投入電競之前，都以為那只是年輕人宅在家裡熬夜打電動，但現在她才發現電競其實充滿了熱情，還會有忠誠的粉絲為隊伍加油，孫子甚至對她說「妳是世界上最酷的阿嬤！」

電子競技交流對這些高齡玩家還帶來其他好處，例如有益身心健康的社交互動。一項研究發現，如果老年人感到快樂、興奮和滿足，在研究期間的5年內死亡率降低了35％。最重要的是，專注於遊戲讓他們保持活躍的思考，減緩衰老所造成的一些心理影響。

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