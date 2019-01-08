登陸月球背面成功 英媒：中國想圓「太空強國夢」！

2019-01-08 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國月球探測器「嫦娥四號」3日上午成功登陸月球背面，寫下人類航太史新頁。但對此成就，英媒《每日電訊報》、《BBC》引述政府消息人士和軍事專家表示，中國登月代表對世界的威脅增加，可能搶先建立月球基地，占據太空軍事主宰地位。

登月成功讓中國佔上風 與美俄競爭太空強國寶座

綜合英媒報導，中國國防部主導太空任務，且計畫明年建立載人太空站，並誇口將在2030年趕上美、俄，成為主要的太空強國。而英國政府消息人士和專家警告，此次登月成功將讓中國居於上風，未來能建立第一個月球基地，並占據太空軍事主宰地位。

更令人擔憂的是，現行法規無力阻止任何國家干擾GPS定位衛星與摧毀太空裝置，而中國於2013年就曾用導彈摧毀了1枚3.5萬公里上空的衛星，展示打擊衛星的能力。

民族主義高漲 專家認為中國懷抱太空野心

對於中國的太空野心，曾任英國軍情六處（MI6）主任、現為國際戰略問題研究所（IISS）研究員英科斯特（Nigel Inkster）認為中國並不避諱其太空野心，「這（中國登月）就發出訊息，代表現在他們有了更強的能力，我認為川普一定會藉此事件，堅持建立一支新型太空部隊」。

而澳洲戰略政策研究所博士戴維斯（Malcolm Davis）則認為，中國的登月任務不僅僅是為了科學目的，中國的太空項目由軍方管理，所做的一切是直接為軍方服務，或是為長期戰略收益，「中國高漲的民族主義，讓他們把中國的太空角色看成是中國崛起的關鍵」。

研究現代中國政治的牛津大學教授拉納也認為，中國許多技術發展都和軍隊部門的研究相關，因此中國肯定會把太空技術用於軍事用途。

司馬昭之心路人皆知 英國投1.6億英鎊於太空戰

對此，英國當然也注意到中國顯而易見的野心，外交智庫「亨利傑克遜協會」4日警告，因中國大手筆投資研發領域，明年恐超越英國成為僅次於美國的「世界第二強國」，其迅速增長的國防預算「已對西方構成嚴重挑戰」。無獨有偶，英國外交大臣威廉姆森（Gavin Williamson）上個月宣布，將投入1.6億英鎊（約新台幣63億元）力抗未來的威脅，如網路戰與太空戰。

外界認為，中國可能超前美國，實現人類二度登月的目標。但英國宇宙物理學者瑞斯（Martin Rees）認為，中國還有很長一段路要走，其太空項目記錄才能媲美歐美，但也語帶保留地說：「中國的技術發展加上國家干預能力，若想在建立月球基地方面領先的話，他們就能如願。」

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