郭文貴嗆中媒報導不實 預告將赴美國會作證

2019-01-08 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕中共中紀委6日發布消息，前北京市副市長、中國科學技術協會書記處書記陳剛因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委調查，中國媒體《財新網》7日指陳剛與中國流亡富商郭文貴關係緊密，曾助郭文貴協調貸款、處理違建，許多媒體紛紛跟進此報導。昨日，郭文貴駁斥相關消息是不實報導，更預告將出席美國國會的秘密聽證會，就中國如何操縱國內外媒體、打壓人權及宗教自由等方面作證。

郭文貴7日直播表示，他很意外連德國媒體都在報導前北京市副市長陳剛落馬與郭文貴有關，而該不實消息的源頭正是曾被他爆料與中國國家副主席王岐山頗有交情的財新傳媒創辦人胡舒立所創的《財新網》，郭文貴說，自己確實與陳剛認識，但相關指控完全是造謠。

郭文貴批中國當局屢屢造謠

郭文貴指控，《財新網》總是把落馬的中共高官牽扯到他身上，每次都是《財新網》先報，然後《環球時報》等官媒跟進，接著大批早已被中共滲透的海外媒體紛紛報導，「用了4到5年了，你們證明我郭文貴涉嫌一分錢的髒錢、一毛錢的犯罪了嗎？有一個刑事罪嗎？」郭文貴說，這些指控沒有1件被證實，中國反而放任海航集團「每天在那邊洗錢」，中國最高法院更傳出丟失卷宗案，實在令人諷刺。

郭文貴說，前白宮首席策士班農（Steve Bannon）幾天前還向他透露，有人指控他涉入中國最大的器官移植案，「哇塞，我都笑噴了！」，郭強調，只要有人能拿出0.01%他涉入器官移植的證據，「我就到中央公園脫光，讓所有戰友把我的五臟六腑給吃了」，郭還透露，他接下來將前往美國國會作證，證明中國是如何控制國內外媒體，以對他進行各種造謠。

與陳全國熟識 將赴美國會作證

郭文貴說，他接下來還會在美國國會的秘密聽證會上，就中國的宗教打壓、危害人權等議題作證，並會專門向美方談到關押上百萬維吾爾族人、鐵腕治理新疆的新疆黨委書記陳全國，「我跟他太熟了，他在河南出來的」，郭文貴還透露，除了新疆、西藏議題，他也會就基督教、天主教、法輪功等宗教如何受中國當局迫害向美方出示證據。

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