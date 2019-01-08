金球獎亂入巨星合照 「遞水妹」被封紅毯女王爆紅！

2019-01-08 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕紅毯女王是她！金球獎（Golden Globes）昨天頒獎，儘管好萊塢巨星雲集，最後搶走鎂光燈的人竟是一名「遞水妹」，成功靠著自信「亂入」眾多名人合照，現在她已在社群網站上引起暴動。

綜合外媒報導，金球獎指定使用礦泉水廠商斐泉（Fiji Water），並找來4名「遞水妹」，其中一位名為卡斯伯特（Kelleth Cuthbert）的遞水妹表現亮眼，在遞水同時「亂入」（photobomb）奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）等大咖的合照。

不少美國民眾將卡斯伯特封為今年金球獎的「紅毯女王」，本身就是模特兒的她事後解釋，她自有一套亂入招式，「偷偷站到後面，眼神一定要有接觸，保持眼神撩人。」她也強調，一切都是角度問題，只要抓好角度，就能輕鬆入鏡。

卡斯伯特已在推特和Instagram上引起暴動，許多人幫她P圖在各式各樣的場合，也有人認為，卡斯伯特是大贏家，應該在金球獎結束前，就能簽下第一部電影演出了。

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