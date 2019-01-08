令人髮指！狠男勒死妻子 竟誣陷9歲女兒犯案

2019-01-08 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕喪心病狂！美國股票經紀人柯弗林（Rod Covlin）因投資失敗覬覦妻子的人身保險金，於2009年勒死擔任銀行家的太太丹尼舍夫斯基（Shele Danishefsky），並誣陷是當時年僅9歲的女兒害妻子跌進浴缸裡溺斃，幸好法網恢恢疏而不漏，全案幾經轉折後柯弗林仍被指控犯下殺妻罪行。

據《紐約郵報》報導，柯弗林作案時以鎖喉的方式緊緊勒住妻子，力氣之大連她的頸椎都勒斷了，接著他再把妻子放進裝滿水的浴缸，9歲女兒安娜（Anna）在2009年新年第一天早晨走出房門找媽媽時，赫然看到母親臉朝下地沉在浴缸裡。

由於丹尼舍夫斯基頭部有傷痕，初步判斷她應該是摔進浴缸裡溺死，再加上她出身自傳統猶太家庭，家屬相當反對解剖，因此遺體沒有經過法醫之手隨即下葬。

不過，調查人員進一步追查時，發現此案充滿各種謎團，因此又將丹尼舍夫斯基遺體從墓中取出，這次經過屍檢後赫然發現她是窒息而死，但遲遲無法確認兇手。

而柯弗林之所以殺妻，除了丹尼舍夫斯基跟他越來越疏遠之外，也包括妻子當時正準備更改遺囑，讓他無法繼承500萬美元（約新台幣1.54億元）的遺產，導致柯弗林決定在妻子與律師會面前下手。然而，由於全案還存在爭議，因此事發後由柯弗林的父母監護安娜，500萬美元也被信託。

到了2013年，柯弗林偽裝成女兒寫下自白書，裡頭寫著：「這些年來，我對媽媽去世感到非常害怕和內疚。我撒了謊，她不只是滑倒，那天我們吵了一架，我一氣之下出手推了她，我不是故意傷害她！我發誓！但她摔倒了，我聽到一聲可怕的聲音，水開始變紅了...」

柯弗林將罪行推到女兒身上，為的是讓警方不再懷疑他並轉移調查方向，同時他還策畫讓不知情安娜用加了老鼠藥的糖為爺爺奶奶泡茶，藉此除去能得到遺產的直系血親，不過這項殺人計畫最終沒有實行。

在另一個方案中，柯弗林要求女兒安娜謊稱被爺爺強姦，還教她如何用小黃瓜戳破自己的處女膜，但最後也是不了了之。

柯弗林的魔鬼心思到了2015年逐漸曝光，原來他對當時交往的女友透露了自己的殺妻過程，還說自己可能會綁架女兒到墨西哥然後和女兒結婚，這樣就能得到她即將繼承的遺產了。女友聽完後隨即報警，讓柯弗林無法再對親人痛下殺手，目前他正接受謀殺罪的審判。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/