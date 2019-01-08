華為的復仇？ 狀告美國企業未依條款授權專利

2019-01-08 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕華為財務長孟晚舟去年12月1日在加拿大遭捕，引發美、加、中3國關係緊張，中方事後也有動作，拘留2名加拿大公民。今再有消息傳出，華為本月2日對美國科技公司InterDigital提告。

綜合外媒報導，InterDigital的一份文件寫道，華為2日向深圳中級人民法院提告，控InterDigital違反了在公平、合理等條件下授權專利技術的義務，這些技術是3G、4G、5G通信的核心。華為要求法院確定2019到2023年期間使用InterDigital的產品專利費率。

華為近年來被控與中國政府關係密切，遭以美國為首的西方國家群起抵制。加拿大去年12月1日應美國司法互助要求逮捕孟晚舟，對華為來說是雪上加霜。中方除大規模抗議外，還逮捕了加國公民康明凱（Michael Kovrig）與斯帕弗（Michael Spavor），兩人皆被控威脅國家安全為由逮捕，外界普遍認為是中國對加拿大逮捕孟晚舟的報復行動。其中，康明凱為前加拿大外交官，據傳與北韓領導人金正恩交情匪淺，格外引人關注。

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