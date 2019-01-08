無法結婚、離婚…美國政府關門後生活長這樣

2019-01-08 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府因為總統川普與民主黨在美墨邊境圍牆預算上出現僵局，導致部分關閉，從12月22日至今已進入第三週，影響到美國人民的生活。

《BBC中文網》報導，政府關閉首當其衝的就是聯邦雇員，國土安全部、司法部等部門都受到影響，大量聯邦政府雇員被迫停薪休假，就算繼續上班者，也無法準時收到薪水。報導表示，像是美國太空總署就有95%的職員被休假，必要職務者才繼續上班。

報導指出，對民眾而言，婚姻大事也遭到延誤，有新人說華盛頓特區的婚姻登記職員在休假，所以他們無法領取結婚執照。至於離婚案仍可以申請，但由於處理的人員減少，進度緩慢。

美國政府關閉時值耶誕與新年假期，但美國國家公園停止所有非緊急服務，因此廁所、垃圾清理、道路維護，甚至是遊客中心都關閉，多家博物館也關閉，造成民眾出遊困擾。

報導表示，外界也擔心美中貿易戰進度受到影響，美國貿易代表處公告，會利用現有資金確保運作，但專家認為，若政府持續關閉，貿易談判進度將可能被拖延。

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