金正恩訪中會晤習近平 南韓外交部持正面評價

2019-01-08 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩應中國國家主席習近平邀請，搭乘火車前往中國訪問，預計將停留到週四（10日），南韓外交部一名官員表示，對於金正恩這次中國行，韓方持正面評價，期望中國、北韓高層增進交流，朝實現半島無核化的和平目標邁進。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部官員今天表示，面對北韓、中國領導人多次密會，外界盛傳或將舉行的第2次川金會，南韓方面將持續力爭談判空間，使兩韓、朝中、朝美之間的溝通交流及朝鮮半島無核化談判形成良性循環。

在被問及中方是否事先告知南韓方面金正恩訪中等相關消息時，該官員表示，努力實現朝鮮半島無核化及兩韓永久和平機制一直是南韓與中國的共同目標，雙方持續保持緊密交流，雖無法對外公開內容，但南韓方面已透過多種管道獲知相關訊息。

金正恩2012年上台後，去年3月才首度出訪中國與習近平見面，這次將是金正恩與習近平進行的第4次峰會。據傳，稍早美國官員已經與北韓官員會晤，討論金正恩與美國總統川普的第2次峰會地點，金正恩此行就是要與習近平報告此事。

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