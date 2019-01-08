2019全球十大風險 這項重大危機擠下美中關係排第一...

2019-01-08 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕甫結束的2018年經歷了川金會、文金會、美中貿易戰等重大事件，難民、移民問題持續在歐洲、美洲發酵，各地的領土、主權糾紛也尚待解決，在在影響2019年的國際情勢。政治風險調查公司歐亞集團（Eurasia Group）近日發布了2019年全球十大風險，引發地緣政治學危機的「壞種子」擠下美中關係，位居排行榜第一。

十大風險依順序為：引發地緣政治學的「壞種子」、美中關係、網路戰加劇、歐洲民粹主義、美國內政、創新寒冬、非自願結盟、墨西哥、烏克蘭、奈及利亞。

報告指出，目前從歐盟、北約（NATO）、G20、G7、俄羅斯到世貿組織，地緣政治皆走向負面發展，「地緣政治學的危機逐漸成形，不出幾年便會開花結果。」

美國總統川普上任後與中國大打貿易戰，引發全球動盪，也讓美中關係成為主導世界局勢的關鍵因素，「川普與中國國家主席習近平上個月的會面暫時緩解了緊張氣氛，但各界面對這一段可說是全球最重要的雙邊關係，實在沒有樂觀的理由。」

除了美國與中國的對峙，川普的國內政策亦引發了許多反彈，「2019對美國內政來說將是混亂的一年，川普被彈劾下台的可能性仍然很低，政治的不穩定性將異常地高。」十大風險中一半與美國有直接、間接關係，顯見美國的一舉一動牽動著全球局勢的發展。

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