美國自敘利亞撤軍 土耳其總統投書外媒稱「正確決定」

2019-01-08 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普去年底宣布自敘利亞撤軍，引發盟國批評及國防部高層官員相繼請辭，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）今日表示，川普下令撤軍是正確決定，但也警告過早宣布勝利恐製造更多問題。。

《紐約時報》7日刊登艾多根（Recep TayyipErdogan）題為「土耳其有恢復敘利亞和平的計畫」的投書，艾多根說，川普宣布美國從敘利亞撤軍是一個「正確決定」，但撤軍須要縝密的計畫，執行時須與夥伴合作，才能維護美國、國際社會和敘利亞人民的利益。

艾多根強調，土耳其是北大西洋公約組織（NATO）第2大的軍事力量國，也是唯一具備實力執行這項任務、又能信守承諾的國家，此外，土耳其是唯一可同時跟美國和俄國合作的國家，「我們會在那些夥伴關係的基礎上，完成在敘利亞的任務」。

艾多根指出，在軍事層面上，敘利亞的「伊斯蘭國」（IS）已經被擊潰，但要留意當年伊拉克的前車之鑑，過早宣布勝利所製造的問題比解決的問題還要多，他期望所有國家都能攜手終結IS引發的「驚恐」，並且維持敘利亞的領土完整。

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