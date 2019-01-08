俄T-90不如中國坦克? 俄中媒體互嗆「你的沒有我的好」

2019-01-08 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄國和中國的媒體竟因為哪國的坦克比較好而相互爭論！有外媒報導，中國軍事媒體稱俄國出口到越南的T-90坦克無力對抗中國的輕型坦克，俄國軍事專家則反駁稱，中國輕型坦克的防護力在俄國坦克面前就像是在「裸奔」。

《自由亞洲電台》7日報導，有中國軍事網站引述專家分析稱，俄國出口到越南的T-90S在「理論上」達到現代主戰坦克的水平，但實際上，在中越邊界的山地作戰時，T-90坦克的性能根本不如中國的輕型坦克。

對此，俄國媒體引述俄國軍事專家回應，中國的輕型坦克「重量輕」正是一個弱點，T-90坦克的「多層複合裝甲」生存能力強大，中國的輕型坦克與其相比就是在「裸奔」。此外，有中國媒體稱俄國坦克會因高溫而水土不服，俄國媒體也駁斥道，即使在攝氏50度的高溫下，俄坦克也能正常工作。

還有俄國媒體稱，能夠理解中方希望抓住一切機會來挫敗越南的信心，因為中越一直都是直接的對手，但想要透過詆毀俄國坦克的方式來達到目的就相當不明智。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/