廣邀外國記者參觀再教育營 外媒：中國典型手法

2019-01-08 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府上週邀請一些外國記者前往新疆的一個「再教育營」參訪，向他們展示營內的情況，對此，有外媒分析，這是中國典型試圖掩蓋真相的宣傳手法。

綜合美國《自由亞洲電台》、《美國之音》報導，新疆當局上週邀請包含路透記者在內的一小批外國記者，前往維吾爾自治區的喀什、和田、墨玉，參訪這三個地區的再教育營。在外媒獲准參觀的一堂課上，學生被允許與記者簡短談話，所有被採訪的學生都聲稱，是自願前來參加再教育營的，並否認事前知悉當日將有外媒來訪。

《美國之音》引述流亡台灣的中國異議人士吾爾開希的評論，表示「當中國政府組織國內外記者採訪，通常是想展現他們想呈現的，掩蓋新疆近來的情況，掩蓋謊言，也就是違反民眾意願的大規模集中營」。

《自由亞洲電台》則引述美國維吾爾協會主席伊利夏提的分析，指這些都只是當局寫好的劇本其中一幕，強調中國刻意安排外媒參觀再教育營之舉，是為了化被動為主動，掩蓋將維族人強制關進再教育營的真正目的，至於那些因關押而喪失人權的民眾，為了自身及親屬免受傷害，只能配合中國政府演戲。

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