中國若發動台海戰爭 專家：面臨美印台5大聯合作戰噩夢

2019-01-08 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平先在2日發表「習五條」，提出不放棄武力統一台灣的說法，4日又在出席中國中央軍委會議時，要求解放軍加快提升聯合作戰能力，「做好軍事鬥爭準備」。對此，美國軍事專家易思安（Ian Easton）說，如果中國企圖發動台海戰爭，必須要孤立或占領台灣、阻止美國介入，並且要阻止攻台時來自印度的邊境威脅，進行五大聯合作戰行動，而這樣的聯合作戰將是解放軍的噩夢。

美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者易思安6日發表最新報告，文中指出，習近平提到的聯合作戰能力，主要分為五大主要聯合作戰計畫，包括「大型島嶼聯合火力突擊作戰」、「大型島嶼聯合封鎖作戰」、「大型島嶼聯合進攻作戰」、「聯合反空襲作戰」，以及「邊境地區聯合作戰」。

易思安表示，這五大作戰計畫如何各自或聯合行動，必須視北京的戰略意圖、情勢的嚴重性，以及外部情況，但外部情況中國無力控制，解放軍的噩夢假想情況，將是面對東部的台灣和美國，以及南部的印度進行五大聯合作戰行動。

他預估，如果解放軍先對台灣發動聯合火力攻擊，美國有可能出手干預，對台海的中國軍隊實施飛彈及空襲行動，中國軍事決策人員也假設，印度軍隊或西藏自由鬥士也可能對中國邊境發動攻擊，迫使解放軍同時進行聯合邊境作戰，這將會是解放軍的噩夢。

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