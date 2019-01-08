打破沉默 中國知識份子「大膽言論」批官方

2019-01-08 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國對於言論控管相當嚴格，近期卻有不少知識份子打破沉默，批判當局。外界甚至推論，可能是反習勢力的公開發聲。

《德國之聲》報導，北京大學社會系教授鄭也夫以「政改難產之因」呼籲中共淡出歷史舞台，甚至還說，在執政70年歷史中，中共帶給中國人民太多苦難，如今唯有和平地淡出歷史舞台，才符合人民根本利益。外界評論認為，鄭也夫是體制內學者，能發表如此大膽言論相當難得，但也有人批評，鄭也夫仍希望中共出現明智的領袖是癡人說夢。

報導指出，除了鄭也夫，中國人民大學國際貨幣研究所副所長、中國農業銀行前首席經濟學家向松祚在12月底的演講中，批判中國官方對經濟下行、美中貿易戰、民企受創做出嚴重誤判，這番言論讓外界猜測，這是反習勢力的公開發聲。

報導表示，此外還有一份中國百位公共知識份子發表的改革開放40年感言，其中摘錄了「改革已死，憲政當立」、「改革並不難，不想改革才是真正的困難」等激進言論。

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