分析習近平對台談話 卜睿哲曝無法統一關鍵原因

2019-01-08 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）前理事主席、現任華府智庫「布魯金斯研究院」東亞研究中心資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）近日撰文，分析習近平對台談話，以及中國為何無法統一。

卜睿哲在華府智庫「布魯金斯研究院」撰文指出，台灣民主化導致強烈的台灣認同，有人認為自己只是台灣人，有人認為自己是台灣人也是中國人，這兩個群體就佔了90%，剩下不到10%認為自己只是中國人，希望與中國統一則約10%至15%，多數台灣人希望維持現狀，目前「一國兩制」在台灣並沒有市場。

卜睿哲認為，看見香港近年來的改變，台灣對一國兩制更加懷疑，習近平的談話忽略了台灣人的感受，以及民意調查的結果。習認為中國無法在統一上取得進展的原因包括：找不到有說服力的論述、美國的干涉、台獨勢力等，但卜睿哲認為這些說法都有缺失。

卜睿哲警告，中國有兩種不需使用武力的做法，第一是改寫一國兩制的內容，第二是利用金錢、技術、政治力量操控台灣政治，中國已經開始嘗試第二種做法，但他認為，中國應該慎重考慮一下，透過欺騙和操縱來治理台灣，比起用利益說服台人統一困難得多。卜睿哲也呼籲美方，想辦法協助台灣阻擋中國的干涉。

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