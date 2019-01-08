沙烏地女性受限多 因女子困機場拒返國案受矚目

2019-01-08 02:36

〔中央社〕受困泰國曼谷機場的18歲沙烏地阿拉伯女子奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）為免遭遣返，孤注一擲提出法律訴訟終得留下，使沙國女性所受待遇再度成為全球焦點。

極端保守的沙烏地正努力塑造新形象，但許多政策仍維持不變，讓男性親屬主宰女性生活。

以下為法新社整理沙烏地對五個核心問題的立場。

●教育

沙烏地有所謂監護人制度（guardianship system），把女性的法律和個人事務交給她們生活中的男性決定，包括父親、兄弟、丈夫和兒子。

依照這項制度，女性需要她們最親近男性親人的正式許可，才能在國?上課或到國外就學。

沙烏地教育部2017年7月宣布，女子學校將首度開始提供體育課程，只要符合伊斯蘭教法。

不過，教育部並未說明女性是否需要男性監護人的同意才能上體育課。

沙烏地有好些純女子大學。

●就業

由於沙烏地試圖擺脫經濟上對原油的依賴，長期由監護人制度支配的女性就業限制因此鬆綁。

沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）2017年6月成為王位第一順位繼承人，力推「願景2030」（Vision 2030）經濟計畫，希望2030年前能讓工作場所的女性限額由22%提高至30%。

沙烏地國王沙爾曼（King Salman）簽署一項法律，允許女性上網申請她們的營業執照。女性現在也能加入沙烏地警察行列。

●旅遊、開車

沙烏地女性仍需要男性允許才能更新護照、離境。

不過，最大的變革發生在2018年6月24日，女性首度坐上駕駛座，改寫沙烏地歷史。

雖然終結女性開車禁令是一項受歡迎的重大舉措，但許多女性維權人士在同一個月被逮捕、成為階下囚，其中一些人曾為了開車的權利而走上街頭。

●婚姻狀態

依照監護人制度，任何年紀的沙烏地女性沒有男性監護人的同意，就不能結婚。男人則不需要妻子同意就能離婚。

沙烏地司法部昨天表示，法院現在會發送簡訊通知女方婚姻關係已終止，這似乎是為了終結女性不知情「被離婚」的情況。

●公共空間

2018年1月，沙烏地女性首度獲准進入一座選定體育館的一個特殊區域。她們先前遭禁止參與體育賽事。

沙烏地也縮減惡名昭彰的道德警察或宗教警察（Mutawa）的權力。這些人過去在街頭巡邏，尋找沒有用頭巾包住頭髮或擦指甲油的女性。

現在在首都利雅德（Riyadh）和其他城市，可以看見一些沒戴頭巾的女性出現在公眾場合。

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