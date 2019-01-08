加議員促中國釋放康明凱等2人 無結果

2019-01-08 01:52

〔中央社〕加拿大廣播公司（CBC）報導，前往中國訪問的一群加國國會議員今天敦促中國當局，釋放上月被捕的2名加國男子，但不太成功。

加拿大方面要求中國立即釋放康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）2人，他們是在加國當局去年12月初依據美國逮捕令將華為公司財務長孟晚舟逮捕後，遭到拘留。

這群加國議員之一戴伊（Joseph Day）表示，議員團在上海與中國官員進行了他所稱十分坦誠的會談，重申加國政府對此事的關切。

戴伊在會談過後告訴加拿大廣播公司：「我們表達的主要意思是，加拿大行政部門要求立即將這2人釋放。」

「他們並不知道自己可能會被指控什麼罪名，也無法向律師求助。我們告訴中國方面，無論根據何種國際標準，這都不合理。」

戴伊說，中國官員希望知道，加拿大何以會逮捕孟晚舟。加國曾表示，逮捕孟晚舟是應美國方面的要求。

記者詢問，上海會談是否增加了康明凱2人的獲釋希望，戴伊答稱，「我認為，雙方進行了開放坦誠的商討這個事實．．．已經創造了機會」。

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