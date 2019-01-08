波頓抵土耳其 傳將促與庫德族在敘北共享權力

2019-01-08 00:30

〔中央社〕美國國家安全顧問波頓今天抵土耳其，會商美國自敘利亞撤軍。據報導，美國的敘利亞特別代表傑福瑞制訂以不同顏色標記的敘利亞地圖，有意讓土耳其跟敘北庫德族人權力共享。

土耳其媒體引述「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導指出，這份用顏色標記的地圖將土耳其士兵「禁止」進入的地帶特別標示出來，以期讓安卡拉跟敘北的庫德族人「共同控制」當地。

報導說：「傑福瑞（James Jeffrey）先生和他的國務院團隊制訂一份用不同顏色標記的敘利亞東北部地圖，試圖協商權力共享計畫，可能避免因土耳其和庫德族在這個地區戰鬥而付出慘重代價。」

報導指出，這份地圖被外界稱為「新賽克斯-皮科協定」。

第一次世界大戰後，英國、法國與沙皇統治的俄羅斯帝國於1916年密簽賽克斯-皮科協定（Sykes-Picot Agreement），瓜分戰敗的鄂圖曼帝國國土，劃定現代中東地圖。

英、法根據賽克斯-皮科協定瓜分中東土地最豐饒的肥沃月彎（Fertile Crescent）。其中，敘利亞和黎巴嫩落入法國勢力範圍，歷史上的巴勒斯坦地區（包括現在的約旦）被納入英國勢力範圍。伊拉克則由英、法兩強瓜分，巴格達和巴斯拉（Basrah）歸英國，摩蘇爾（Mosul）由法國管轄。

波頓（John Bolton）昨天說，土耳其同意保護美國的庫德族盟友，是華府自敘利亞撤軍的條件。他指的是敘利亞境內庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。

土耳其認為YPG及其政治派系庫德民主聯盟黨（PYD）是庫德工人黨（PKK）的分支。PKK被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。

美軍行將自敘利亞撤軍之際，波頓今天從以色列飛到土耳其。他表示，將就區域安全議題，以及美軍撤離後，打擊激進武裝團體伊斯蘭國（IS）的下一步行動，與安卡拉會商。

波頓發推文說：「我們將探討區域盟友和夥伴們遭遇的安全挑戰，包括美國開始從敘利亞撤軍之際，打擊伊斯蘭國的下一階段。」（編輯：林治平）

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