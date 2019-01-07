「世界第三毒」水母入侵澳洲海岸 1周內逾萬人被螫傷

2019-01-07 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭（Queensland）海灘驚傳大量藍瓶僧帽水母（Physalia utriculus）湧入，單計上周就有多達逾萬人被螫，是去年同期的3倍，澳洲當局7日表示，部分海灘已被迫關閉。

綜合媒體報導，號稱「世界第三毒」的藍瓶僧帽水母常見於南半球夏季，牠的劇毒雖不致命，但被螫到異常疼痛，過去在澳洲東部海灘的更衣室聽到民眾的哀號並不稀奇。

然而，近期強風和熱浪帶來大量的藍瓶僧帽水母，光是上周末就有超過2600人被螫傷，單計上周也有多達1萬3千人被螫，讓澳洲政府十分震驚。昆士蘭衝浪救援組織（Surf Life Saving Queensland）的發言人甚至用「氾濫成災」形容這些水母。

另外，根據昆士蘭衝浪救援組織（Surf Life Saving Queensland）目前公布的數據，昆士蘭州的黃金海岸和陽光海岸2018年12月1日至今年1月7日為止，多達22282人被僧帽水母螫傷，相較前一年同期的6831人，今年數字高得驚人。

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