象牙合法貿易放鬆還是嚴控？ 非洲國家將在年度會議角力

2019-01-07 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕近年來，非洲有部分國家針對象牙禁售的嚴格規定頗有微詞，希望能放寬對合法象牙貿易的管控，不過有另一派的非洲國家抱持反對態度，雙方希望能在2019年5月23日於斯里蘭卡召開的「聯合國瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）」年度大會上，再度針對這個議案展開討論。

綜合外媒報導，象牙的國際貿易自1990年便在各國立法禁止，但由於象牙的利潤豐厚，至今盜獵與走私仍非常猖獗，也使擁有野生大象棲地的非洲國家，在反盜獵與保育的經費日益沉重；因此有部分非洲國家想提倡「放鬆象牙國際貿易」的管控，能夠爭取新的保育資金來源。

贊成解禁的南非洲國家包括「南非、博茨瓦納與辛巴威」，這些國家所擁有的非洲象共有26萬6千多頭，超過非洲大象總量的一半，他們認為「適量的放鬆管制」，能夠透過與大象相關的商業貿易賺得保育的費用；但是反對的「肯亞、加彭等國家」則認為，就算是適量的放鬆管制，也會助長盜獵的氣燄，將會導致更多的大象遭到盜獵殺害。

但本來就支持大象應受到嚴格保育的南非洲國家質疑，那些自身有問題、本來就「執法不力」的國家，不應該將政策強加在他國身上；但過去在2016年就有類似的議案遭到當年大會否決，這次正反兩方再度將提案書交與CITES辦公室，預計將在5月23日召開的年度大會上，針對議題再次進行角力。

不過對此，世界最大的國際環保組織「世界自然基金會（WWF）」頗不以為然，該會的野生動物貿易專家科爾曼‧奧克里奧丹（Colman O'Criodain）批評，國際社會對「放鬆貿易管制」不感興趣，會議應該著重在「如何加強管制象牙走私」，他也警告「人們不要認為這只是他們的貿易權聲張，後果將會是全世界人民共同承擔」；但也有辛巴威的專欄作家投報呼籲，南非洲的國家是時候以「國家優先」，單方面拒絕CITES的貿易限制，「想想日本退出國際捕鯨委員會的例子」。

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