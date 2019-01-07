2天撒2867萬換551萬次轉推 日本富豪打破推特紀錄

2019-01-07 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本服裝購物網站「ZOZOTOWN」社長前澤友作前天（5日）在推特推文表示，他要從轉推他的貼文的網友當中，選出100人贈與總共1億日圓（約新台幣2867萬元），換言之，1人可以得到100萬日圓（約新台幣28.7萬元），讓前澤友作的貼文在2天內獲得了551萬次轉推，突破了先前美國「雞塊少年」的紀錄。

日本億萬富翁、日本服裝購物網站「ZOZOTOWN」社長前澤友作5日在推特上發布1則文章表示，為了慶祝他的公司在今年春季以破紀錄的速度，達到了100億日圓的銷售額，他將從轉推這篇貼文的網友當中，選出100名幸運兒，贈送每人100萬日圓，活動截止日為1月7日。

高額的獎金讓網友蜂擁至前澤友作的推特轉貼這篇文章，發文至今不過2天，就已經有超過551萬次轉推，超過原本的推特最多轉推紀錄的美國內華達州「雞塊少年」，成為推特創辦至今，轉推數最高的1則推文，「雞塊少年」威克森（Carter Wilkerson）當初以360多萬次的轉推，獲得了速食連鎖店溫蒂漢堡（Wendy's）的1年份免費雞塊。

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