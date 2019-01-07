友人證實沙國女子恐面臨「榮譽處決」 泰國移民局：家務事

2019-01-07 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕自稱逃離家暴的18歲沙國女子奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun），逃往澳洲途中遭泰國移民官員拒絕入境後，隨即將自己反鎖在曼谷機場的旅館房內，不願被遣返，此事引起國際關注。現在外媒引述奎農朋友發言指出，奎農確實有遭到家人暴力對待和性騷擾。

據《衛報》報導，奎農20歲朋友透露，奎農提到的「生命威脅」是真的。她說：「奎農是前穆斯林信徒，她的家人相當嚴厲，會對她使用暴力及性騷擾，而她的表哥還表示想見她流血，因此聲稱要『殺死她』。」她提到，由於奎農放棄穆斯林的身分，因此奎農的家人為了保住面子而想要「榮譽處決」她。

報導指出，這人自稱是奎農的朋友，且同樣是在沙國遭受虐待，才決定向澳洲尋求庇護，她剛搬到澳洲3個月，和奎農已在網路上認識1年。

她提到：「奎農是名激進份子，同時也是女權主義者。（沙國）當地有許多女權團體，她們聚集在網路上保護和幫助彼此，我曾見過一名女性提供避難場所、食物、捐款，甚至協助一名女性購買機票逃亡。」

泰國移民局局長蘇拉切（Surachate Hakparn）在事件爆發當下表示，由於奎農未持有回程機票及泰銖，才拒絕讓她入境，更稱這是因婚事引起的「家務事」；此外，泰國當局也拒絕讓她見聯合國難民署（UNHCR）官員。

人權觀察組織亞洲副主任羅伯遜（Phil Robertson）則認為，奎農最初就沒有要入境泰國，只是想到澳洲尋求庇護，因此他質疑，泰國當局私下早和沙國政府串通好，以未持有回程機票為由要遣返奎農。

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