中國海軍實裝「電磁軌炮」？ 軍事專家：重新定義交戰

2019-01-07 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕日前國際間盛傳中國軍方已領先美國研發「電磁軌炮」，中國官媒《中央電視台》1月2日還以專題報導，指稱中國「自研自製的新世代海軍武器」電磁軌炮已經安裝在海軍艦艇實測，若成功將首次「超車美國」；澳洲媒體引述軍事專家說法，認為「這將重新改寫交戰的性質」。

綜合外媒報導，「電磁軌炮」是新形態武器的構想之一，特徵是並非靠火藥或推進劑推動砲彈，而是利用電磁力提供巨大的動能；傳統槍械的槍口初速無法超越每秒2000公尺，而磁軌炮能達到「每秒3000公尺」，電磁軌炮的優勢也在因為不使用傳統炸藥與彈頭，因此不僅能避免儲存風險，成本相對低廉，也使電磁軌炮成為軍事大國競相研究的目標之一。

而《央視》最近揭露中國的「電磁軌炮」技術，聲稱在中國海軍工程大學教授馬偉明帶領的團隊研發下，已成功小型化，即將裝在中國海軍自製軍艦上；《央視》指出，這項技術的實戰化，不僅代表中國在船艦電磁武器的技術上「超越美國」，也成功引領世界的軍武技術。

根據澳媒《澳洲廣播公司》引述澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）的高級分析員馬爾科姆·戴維斯（Dr Malcolm Davis）表示，這可能使未來能見到，交戰雙方有能力在數百公里遠的距離就開始互相交火，「這將根本的改變過去交戰的形式，因為你的敵手可能只需非常少的成本，就可以從遠處進行攻擊。」

而根據美國一份情報資料指出，這款中國研發的武器能以每秒2.5公里（時速9000公里，超過7馬赫）的射彈速度打擊200公里外的目標；雖然美國早在2005年就率先展開研究電磁炮，但之後美方政策傾向研發能使導彈以高超音速發射的超高速射彈（HVP）技術，導致電磁炮的研發優勢不再；不過，戴維斯強調，美國已意識到開始落後中國與俄羅斯，「美國人的速度不會慢下來」

針對中國在電磁軌炮技術方面的優勢對印太地區的影響，戴維斯指出，未來在2030年，隨著中國海軍的快速發展，「可能將輕而易舉的取代美軍在印太地區的優勢」，到時要不是中國海軍超越美國，就是與美國海軍勢均力敵；他也估計，因此在2020年也存在著中美軍事衝突的真實風險，「因為習近平說過他不會容忍台灣獨立，也不願意放棄南海」

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