日本今起開徵出境稅 這些人不在徵收之列

2019-01-07 21:23

〔駐日特派員林翠儀／東京七日報導〕日本為了確保觀光振興財源，即日起針對二歲以上出境旅客徵收一千圓（約合台幣280元）的「出境稅」，七日起購買機票和船票時將自動加入這筆稅金。

日本為了實現二○二○年訪日旅客人數達四千萬人次的目標，計畫將大力發展地方觀光，將把目前集中在城市的訪日旅客吸引到地方，為此一九年度將撥用五百億圓的稅收振興觀光。這也是日本繼一九九二年地價稅開徵後，時隔二十七年新徵的稅收。

出境稅的徵收不分國籍，不過二歲以下幼兒、二十四小時內過境旅客、因為天候問題返航的飛機或船班旅客、搭乘政府專機出國者及強制遣返者則不在徵收之列。

據日本觀光廳統計2018年出境人數，外國旅客約為三一○○萬人次，日本人則有一九○○萬人次左右。由於出境稅的徵收不分國籍，當初在國會審議時曾引發增稅的質疑。

出境稅的用途將包括營造完善舒適的旅行環境、宣傳日本的魅力及提升遊客的滿意度這3個領域。例如實施臉部識別縮短出入境審查時間、重點打造發揮文化和自然特點的旅遊資源等。

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