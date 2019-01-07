一錯再錯！外遇求原諒 在身上刺青懺悔還拼錯字

2019-01-07 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕男子托利斯（Jose L. Torres）外遇被妻子發現，為取得妻子的原諒和信任，決定在自己的腹部刺上大片的「道歉文」，刺青師日前PO出托利斯身上的刺青，被眼尖的網友發現2處有錯字，笑翻留言這下「該離婚了」。

綜合外媒報導，托利斯疑似因為偷腥被發現，請刺青師在自己的胸前、腹部紋上一大段話，表示他承認在婚姻中為妻子帶來的傷害和痛苦，在2019年1月2日自願刺青，以重新贏回妻子的信任，還稱自己是：騙子、劈腿者、操控者、妓女的情人等，既不誠實也不尊重人。

不過，網友從刺青師貼出的照片發現，托利斯身上的「Deceiver」（騙子）和「disrespectful」（不尊重）都拼錯了，前者被誤植成「Deciever」，後者少了一個「f」，變成「disrespectul」。

有網友詢問該名刺青師，為什麼不提醒托利斯英文拼錯，刺青師表示自己的母語不是英文，因此都會反覆和客人確認，托利斯很堅持要刺上這段話，他才刺上去的。不過，網友毫不留情、大力恥笑托利斯，留言「他老婆才不想被提醒這種事吧」、「希望他老婆還是甩了他」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/