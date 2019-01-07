褲檔一大包還會「喵喵叫」 海關攔查竟藏「4隻貓」

沒想到男子脫下褲子後，竟然發現了4隻活生生的小貓，而小貓們則一臉無辜與海關人員相望。（圖取自臉書專頁Immigration & Checkpoints Authority）

2019-01-07 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕違禁品走私案無奇不有，日前有名男子通過新加坡海關，不料正要通關時，褲檔竟然傳來一聲「喵」，海關人員當場攔下重新檢查，沒想到竟然在男子褲檔裡找到了4隻活生生的小貓。

新加坡移民與關卡局（ICA）5日下午，在臉書粉絲專頁分享了一起查緝走私品案件，這名45歲男子在2日開車行經大士關卡（Tuas Checkpoint），在接受海關人員檢查時，原本查無異狀即將放行通過，沒想到男子下半身竟傳出「喵」叫聲，海關人員當場起疑，順聲音源頭發現男子褲檔一大包頗不尋常，於是將男子扣押進房間內進行檢查。

沒想到男子脫下褲子後，竟然發現了4隻活生生的小貓，而小貓們則一臉無辜與海關人員相望。新加坡移民與關卡局表示，目前該案交由新加坡農業食品和獸醫局（AVA）接手處理，小貓也正在接受照顧與檢疫中。

新加坡移民與關卡局指出，據動物和鳥類法，任何飛禽動物在未經許可下，進口至新加坡都屬非法行為，違者恐罰款新台幣30萬元，甚至面臨一年有期徒刑。

這名男子原本已可順利通關，不料此時褲檔竟傳來一聲「喵」，當場被海關攔下重新查驗。（圖取自臉書專頁Immigration & Checkpoints Authority）

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