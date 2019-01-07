重力波應改名「莫迪波」？ 印度科學大會屢出謬論

2019-01-07 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕印度科學家在一場大型會議上發表了荒謬的主張，他們駁斥了牛頓（Isaac Newton）和愛因斯坦（Albert Einstein）的研究成果，稱重力波應該改名為「納倫德拉·莫迪波」，並宣稱古代印度教徒早已進行幹細胞研究。

《BBC》報導，由印度總理莫迪（Narendra Modi）揭幕的第106屆印度科學大會（Indian Science Congress）於3日至7日舉行，儘管印度神話和基於宗教的理論逐漸成為議程的一部份，但專家表示，今年大會上的言論特別荒謬。

印度南部一所大學的負責人，在會議上援引一篇古老的印度教文本作為證據，宣稱印度數千年前就已進行幹細胞研究。印度安得拉大學（Andhra University）副校長拉奧（G Nageshwar Rao）則表示，印度宗教史詩《羅摩衍那》中的一個魔王，在現在斯里蘭卡的領土曾擁有24種類型的飛機和起落跑道。

印度南部坦米爾納杜邦一所大學的一位科學家告訴與會者，牛頓和愛因斯坦都錯了，重力波（gravitational waves）應該改名為「納倫德拉·莫迪波」（Narendra Modi Waves）。據報，擁有博士學位的克里希南（KJ Krishnan）宣稱，牛頓未能「理解重力的排斥力」，而愛因斯坦的理論是「誤導」的。

對這些荒謬主張，批評者表示，古籍文本應該用來閱讀或欣賞，但建議其代表科學實屬無稽之談。印度科學大會協會也對此表示「嚴重關切」。

由印度總理莫迪（Narendra Modi）揭幕的第106屆印度科學大會（Indian Science Congress）於3日至7日舉行。（圖取自《印度斯坦時報》）

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