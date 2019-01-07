超諷刺！美囚犯享用耶誕大餐 獄卒卻被迫無薪工作

2019-01-07 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布，聯邦政府部分部門關閉，有3萬6000名聯邦政府員工及獄卒被迫無薪工作、假期縮短，甚至是解聘。不過有獄卒抱怨，政府苛待員工，卻提供囚犯美味的耶誕大餐。監獄管理局澄清，耶誕大餐計畫已久，用來提振囚犯們的士氣。

據《NBC新聞》報導，耶誕節期間，許多獄卒必須提早結束假期，回到工作崗位，可是連薪水能不能如期拿到都是未知數。諷刺的是，美國各地的監獄在這段時間提供牛排、龍蝦等的耶誕大餐，讓囚犯歡度假期。

布魯克林大都會看守所經理、當地監獄工會的財務主管本斯比（June Bencebi）無奈的說，比起確保員工可以拿到薪水，政府更傾向安撫囚犯們。美國政府僱員聯合會（AFGE）主席羅哈斯（Joe Rojas）表示，有囚犯還會嘲笑獄卒，「我在這周吃一堆牛排、餡餅、烤雞、起司通心粉，就跟國王一樣」。

明尼蘇達州羅切斯特市聯邦醫療中心（Federal Medical Center in Rochester）的工作人員帕爾（Sandy Parr,）怒批，政府此舉讓人感到失望和發狂，質疑「送禮物給罪犯們，卻不付錢給監督罪犯的人嗎」。

美國監獄管理局回應，耶誕大餐早在幾周前就決定好了，是在聯邦政府關閉前計畫的。管理局指出，因囚犯在假期與家人分開，才提供豐盛餐點，來提振囚犯士氣。

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