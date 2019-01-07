學生直擊病危幼犬餵凶猛龜 師被判無罪：我認為正確

2019-01-07 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛達荷州一名國中男老師克羅斯蘭（Robert Crosland），去年3月將一隻生病的小狗丟進水池餵食「擬鱷龜」（snapping turtle），事後遭以虐待動物罪起訴，但在本月4日被判無罪，讓當地的動物福利機構相當不滿。

綜合外媒報導，一名證人在審判過程中表示，去年3月，克羅斯蘭試圖將活著的小狗餵給一條大蛇，但在失敗後，又將小狗丟進水池供攻擊性極強的擬鱷龜食用，事發經過被許多學生目擊，後來他被控虐待動物，不過日前得到無罪判決，引發外界爭議。

報導指出，小狗落入水池時曾一度掙扎，直到溺死後，擬鱷龜才將牠拖到池子底部開始進食。檢方認為，小狗可能沒有生病，原本還有能活下去的機會；克羅斯蘭則聲稱，小狗先前就已陷入病危，接近死亡，因此他認為自己做的事是正確的。

克羅斯蘭的兒子馬里奧（Mario）表示，父親一生都在替動物著想，願意做任何事情來拯救動物，他們在接收這隻小狗的時候，牠的健康狀況已經極度不樂觀，「他寧可先結束小狗的生命，也不想看牠繼續受苦，如果你可以透過這個生命，去幫助另一個生命，那為什麼不去做呢？」

不過愛達荷州的人道組織批評，他們將視克羅斯蘭的無罪判決為「嚴重失誤」，因為這種諷刺的理由不能當作允許殘忍行徑的藉口。

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