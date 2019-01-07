只因投給在野黨？ 孟加拉婦女大選後被輪姦

2019-01-07 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉上週日（12月30日）舉行大選，1名35歲、育有4個孩子的女子指控，在大選結束後有1群男性輪姦她，只因為她投票給在野黨「孟加拉國民黨」（BNP），今日警方逮捕了10名涉案男子，其中1人甚至是執政黨的黨工。

綜合外電報導，孟加拉去年12月30日舉行大選，除了大選被質疑不夠公正之外，在大選前後還有層出不窮的選舉暴力事件，1名育有4名子女的35歲母親指控，在大選後有1群男子闖進她家，將她與她的4個孩子綁在屋子內，並且輪姦她。

這名母親被輪姦的原因，只因為她在大選投票時將選票投給了在野黨「孟加拉國民黨」。孟加拉警方今日表示，他們已經逮捕了10名涉案男子，其中1名遭逮男性甚至是執政黨人民聯盟黨（Awami League）的黨工。

在這起輪姦案之後，眾多反對黨人士聚集在孟加拉首都達卡（Dhaka）與案發的諾阿卡利（Noakhali）抗議，要求執政黨為此事道歉。

上週五（4日）聯合國也表示，他們相當擔憂大選後執政黨對反對派的報復行動。

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