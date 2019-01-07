自殺未遂打119求救被認為惡作劇...3天後屍體被尋獲

2019-01-07 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕韓媒日前報導，南韓1名年輕女子因一時想不開跳江輕生，然而當時她自殺未遂也改變主意了，只好邊游泳邊打119求救，然而被對方當作惡作劇，質疑：妳講話還可以這麼流暢，太不可思議了！不過3天後，這名女子被尋獲時，只剩一具屍體。

根據《韓國先驅報》報導，事發於去年11月27日，20歲的受害女子欲跳漢江自殺，然而沒有成功，便打119求救。根據今年1月3日公布的電話錄音，接線員不相信該名女子的說詞，質問「妳在河裡，為什麼講話還可以這麼流暢？」該名女子試圖解釋自己真的不是開玩笑，對方還說：「我只是覺得，妳深夜能在河裡邊游泳邊打電話，真的很厲害。」3天後，當地居民在麻浦大橋以東8.5公里處發現該名女子的屍體。

女子的家屬認為接線員的反應不該如此，應該積極的伸出援手。不過消防和災害管理總部的官員表示，他們凌晨有接到1通求救電話，1分鐘後便派出了5個救援小組，至於爭議性的電話錄音，是已經派出救援小組後接線員才接到的。他們也認為，接線員只是在做他應該做的事，他有義務確認事件的嚴重性。

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