真的有人賣空氣！中國製造外銷美日歐 年收千萬

2019-01-07 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕日前在就職典禮準備了瓶裝的谷關空氣做為禮物贈送給民眾，引發熱烈討論，中國真的有一名「空氣哥」專門賣空氣，一年營收更高達400萬元人民幣（約1793萬元新台幣）。

綜合中媒報導，中國浙江省磐安縣、30多歲的羊杰被稱為「空氣哥」，起初在實驗室中做氣體實驗，後來有個住在空汙嚴重的北方地區的客戶，某天和羊杰聊天時無意間詢問，「你們磐安的空氣那麼好，為啥不賣賣空氣呢？」這句話便開啟了羊杰販賣空氣的道路。

雖然親友對於賣空氣的想法都很不認同，羊杰也處處碰壁，第一批羊杰做了7500罐的空氣罐頭卻只賣了500罐，賣不出去的只好送人認賠，但羊杰仍不放棄、努力嘗試，現在，空氣罐頭的銷量已不可同日而語，除了在中國當地大賣，還外銷到美國、日本、韓國、西班牙等國家，至今為止，最高曾一年銷售47萬罐，營收高達400萬元人民幣（約1793萬元新台幣），客戶中有7成來自中國北方。

空氣罐頭中的空氣採集自磐安山區，製作過程包括奈米殺菌、紫外線照射等等，羊杰有信心地說，「磐安山區有個200萬立方公尺的水庫，保證裡面的空氣都有負氧離子」，不過雖然靠著賣空氣創下驚人營業額，羊杰反倒希望生意能變差，因為當空氣罐頭的需求變少了，就代表著空汙狀況改善了。

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