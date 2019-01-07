憂遭家人殺害？ 18歲沙國女子自囚曼谷機場

2019-01-07 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕一名18歲的沙國女子為了逃離家人的控制，自己反鎖在曼谷機場的過境旅館房內，拒絕讓泰國移民官員護送她登上飛往科威特的航班，這名女子說，她擔心家人會殺了她。

路透報導，自稱逃離家暴的18歲沙國女子奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）自從5日遭泰國移民官員拒絕入境後，一直待在在曼谷機場內，據人權團體透露，現在她將自己反鎖曼谷機場的過境旅館房內，不想被遣返。

泰國當局否認是應沙國當局要求才不讓她入境，而是她沒有提供入境所需的相關文件；沙國外交部也否認關於沙國大使館沒收護照的指控，並在推特上稱，她是因違反泰國移民法而在曼谷機場被攔下。

奎農宣稱，她的家人威脅要殺了她，阻止她接受教育，她計畫從泰國前往澳洲申請庇護，「他們不讓我開車，也不讓我旅行，我很壓抑，我熱愛生活和工作，我雄心勃勃，但我的家庭阻礙了我的生活」。

位於曼谷的聯合國難民署（UNHCR）表示，正在努力與奎農見面，該署發表聲明說，不應將尋求庇護者遣返回原籍國，因為這可能讓其生命或自由受到威脅。

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