專挑女性！韓國地鐵傳怪客持刀劃破衣服

2019-01-07 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕南韓地鐵驚傳不明人士以刀劃破乘客外套，且被選中下手的被害者多為女性，一名女網友在推特上PO出長版羽絨外套上留著多個切口平整的刀痕，引起網友熱議，更有多名女網友在貼文底下表示自己也遇到過這個狀況。

女網友在推特上寫下，她自稱是釜山人，搭乘地鐵時羽絨外套被人用刀劃破了好幾個洞，雖已馬上報警，還是想上網看有沒有人跟她遇到同一情形，貼文一出，便引起網友討論。

由於羽絨外套有一定厚度，倘若有人以尖銳物劃破衣服表層是不會有感覺的，所以受害者難以察覺，更無法及時報案抓人。

貼文一出，多名女網友表示曾經歷類似案件，留言道「我妹妹在9號線遇過這種事，應該抓住那個人的！」、「我也發生過」，引起社會關注，民眾紛紛表示「可以說妳是在哪一站遇襲的嗎，我有點害怕」、「好恐怖，我常搭地鐵」。

據了解，目前除了發文的女網友所遇襲的仁川地鐵1號線外，首爾地鐵9號線、弘大商圈等地都陸續傳出有人受害。

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