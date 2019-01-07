加彭驚傳軍事政變！士兵佔國營電台宣布接管政權

2019-01-07 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家加彭共和國今（7日）驚傳軍事政變！在當地時間週一清晨（台灣時間7日下午1點許）加彭士兵控制國營電視台，宣布由於總統彭高（Ali Bongo Ondimba）中風無法履行職務，宣布成立「國家恢復委員會」。

綜合外媒報導，當地時間7日清晨加彭首都自由市（Libreville）突傳出槍響，加彭軍隊封鎖首都道路，同時控制了國營電視台，隨後電視台畫面出現直播，在2名持槍士兵護衛下，1名自稱為加彭國防和安全部隊愛國運動領導人的奧比安中尉（Kelly Ondo Obiang）譴責，總統彭高的新年致辭「加深了人們對總統繼續履行其職責能力的懷疑」，宣布成立「國家恢復委員會」來接管政權。

彭高家族已統治加彭半世紀之久，彭高自2009年開始掌權，2016年在有爭議的總統大選中連任，去年10月傳出中風出國治療，彭高在今年初發表新年演說，強調自己健康良好，軍方認為其戀棧權位，決定發動政變。

軍方要求士兵，「為了國家前途」，接管運輸系統、軍火庫和機場，據《路透》報導，總統發言人透露彭高很快就會發表相關聲明。

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