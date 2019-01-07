美中甫恢復貿易談判... 美艦再闖西沙群島

2019-01-07 16:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美中代表團7日在中國北京展開副部長級貿易談判之際，美國海軍驅逐艦「麥康貝爾號（USS McCampbell）」7日駛入中國聲稱擁有主權的南海西沙群島（Paracel Islands），挑戰北京「過度的海權主張」。

《路透》及《華爾街日報》指出，美軍太平洋艦隊司令部發言人麥克瑪爾（Rachel McMarr），在一封電子郵件聲明中表示，麥康貝爾號驅逐艦在西沙群島展開「航行自由（FON）」行動，進入趙述島（Tree Island）、東島（Lincoln Island）和中興島（Woody Island）12海里範圍海域。麥克瑪爾也強調，該行動是依照國際法，維護此一航道暢通，非針對特定國家，或為了做出政治聲明。

事實上，美國海軍「希金斯號驅逐艦（USS Higgins）」和「安提頓號神盾巡洋艦（USS Antietam）」，去年5月27日也曾駛入南海西沙群島12海里範圍內，在永興島、中建島、趙述島、東島附近，行使「航行自由」權利。北京當時強烈反彈，官媒甚至稱美國在該海域的挑釁「空前升級」，呼籲應提升對抗等級，讓美國知難而退。目前，北京尚未對美軍最心行動做出回應。

此外，英國、法國、德國、澳洲和日本等美國盟邦，也都在去年開始或強化在南海的軍事存在，以抗衡中國的片面主權主張。

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