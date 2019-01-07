親上火線開嗆 首爾市長：50％霧霾來自中國！

2019-01-07 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕近期有南韓媒體指稱，中國的霧霾飄洋過海到了首爾，對此，中國生態環境部則稱首爾的污染物主要是本地排放。對此，南韓首爾市長朴元淳今（7）日直接站上火線打臉，稱首爾的細懸浮微粒（PM2.5）有50％到60％都是來自中國。

綜合外媒報導，近期南韓面臨嚴重霧霾，有南韓媒體認為霧霾是從中國漂洋過海而來。對此，中國生態環境部新聞發言人劉友賓日前表示，在中國空氣質量持續大幅改善的情況下，首爾的PM2.5濃度基本穩定並略有上升，從近期案例來看，首爾污染物主要來源於本地排放。此話一出，立即引來不小的爭議。

據《韓聯社》報導，對此，首爾市長朴元淳直接跳出來打臉，在南韓媒體《文化廣播公司（MBC）》的電話專訪當中，表示根據首爾市的智庫「首爾研究院」，以及隸屬於中央環境部門的研究院的研究指出，首爾的有50％60％的懸浮微粒來自中國。

朴元淳也溫和表示，這不是要引起爭論，最重要的是兩國可以為了減少多個城市的懸浮微粒共同商討對策，首爾已經與北京合作，並建立東北亞的合作機構，為了減少懸浮微粒而共同努力。

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