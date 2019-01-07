新年首虎！傳與郭文貴頗有交集 前北京副市長落馬被查

2019-01-07 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕中共中紀委公布今年首個落馬高官，指控前北京副市長、中國科學技術協會書記處書記陳剛，涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。

綜合媒體報導，現年53歲的陳剛，曾被視為中共明日新星，曾為北京市委常委會中最年輕的常委之一，其在2006年年僅40歲時，就擔任北京市副市長，仕途一片光明，建築專業出身的他，在擔任北京市副市長期間主掌城市規劃，不過在2017年卸下副市長職務後，逐漸被邊緣化，被調往閒職後，流言四起。

有傳言指出其利用主管北京城市規劃的大權，收受諸多開發商、承包商的巨額賄賂，成首都圈官商勾結的典型案例，甚至傳出陳剛與目前流亡海外的中國富商郭文貴頗有交情，有落馬高官坦承曾要求陳剛協助郭文貴處理貸款、違建等事。

陳剛最後一次公開露面已經要追朔至2017年2月，中共中紀委國家監委網站昨（6日）晚發表公告指出，「中國科協黨組成員、書記處書記陳剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查」，成2019年首位落馬高官。

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