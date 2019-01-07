密室逃脫遇死劫...5少女慘遭燒死 業者恐面臨8年刑期

2019-01-07 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭北部柯斯沙林市（Koszalin）一間密室逃脫體驗的房間日前傳出火警，活活燒死5名少女及1名男性重傷，昨日波蘭檢方表示，業者所打造的密室逃脫環境易發生火災，對民眾生命安全有極大風險，故起訴該名密室遊戲業者，業者恐面臨8年刑期。

綜合外媒報導，柯斯沙林市4日下午，密室逃脫的房間傳出起火意外，房內有6名青少年正在慶生、玩遊戲，6人中僅有1名男性倖存，其餘5名少女通通命喪火窟，警方調查，起火原因為室內的電線管路及安全程序不合格等問題。

波蘭消防指揮官萊謝克（Leszek Suski）表示，房間內的電線太靠近易燃物且該地的加熱系統有氣體外洩疑慮，加上發生火災後的緊急避難程序未確實執行，逃生路線沒有規劃好，因而導致憾事發生。

《波蘭通訊社》報導，波蘭柯斯沙林市檢察官發言人加西洛斯基（Ryszard Gasiorowski）表示，檢方已向法院申請拘留28歲業者Milosz S，他被以「蓄意在密室營造火災危險的環境而過失」罪嫌起訴，若起訴成立恐面臨8年刑期。

對此，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在週末下令徹查全國200多個密室逃脫的房間，確認消防安全及逃生路線有無疑慮，萊謝克表示，已發現100多個不合格的密室逃脫房間，其中13個設施已經立即關閉。

莫拉維茨基更是再度下令對全國境內的1000多個密室或相關設施進行調查，看是否需要訂定新法規，避免悲劇重演。

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