科學家全傻眼！柬埔寨違法象牙飾品 驚見猛瑪象DNA

2019-01-07 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕動保組織的科學家為打擊走私象牙，對違法象牙製品進行DNA檢測，以追查其來源，想不到在柬埔寨市場裡小販賣的象牙飾品中，竟然驗出約1萬年前滅絕的猛瑪象的DNA！此發現讓科學家相當震驚，也讓人發現國際法規的漏洞，那就是早從地球上消失的猛瑪象，其象牙並不在國際貿易相關法規的規範名單內。

據《法新社》報導，野生動物保護組織「WildGenes」的總部設於英國蘇格蘭的愛丁堡動物園，為了打擊走私象牙，WildGenes的科學家會檢測走私象牙製品的基因，以追蹤來源，近期檢測驗出長毛象的去氧核糖核酸（DNA）。

實驗式經理鮑爾（Alex Ball）表示，早已知道市面有流通猛瑪象牙製品，但還是讓團隊十分驚訝，尤其是在研究初期就在柬埔寨這個熱帶國家驗到猛瑪象的DNA。鮑爾也指出，全球每年有超過3萬頭大象因象牙而被人類宰殺，而且於柬埔寨販賣的象牙數量愈來愈多

報導指出，英國於去年通過新法，除了極其少數的骨董與樂器，全面禁止象牙製品的販售。不過問題在於，猛瑪象早就從地球消失，也不在國際貿易相關法規的規範名單內。

鮑爾表示，這個發現對現存象群的數目來說有什麼意義，目前還無法下定論，會繼續調查，利用遺傳學來找出所有象牙來源。

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