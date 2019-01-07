為獲取財源振興觀光 日本今起徵收出境稅

2019-01-07 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本今日開始實施俗稱「出境稅」的「國際觀光旅客稅」，所有透過機場或碼頭離境的日本人或外國人，在買機票或船票時，票價之外會自動加上1000日圓（約台幣285元）的出境稅。日媒指出，此舉是為了獲取財源以振興日本的觀光。

日本《共同社》報導，7日開始，年滿2歲、自日本出境的旅客，不限國籍（含日本人在內）一律徵收每人1千日圓的國際觀光旅客稅；日本為了在2020年舉辦東京奧運及殘障奧運之前確保更多的觀光振興財源，一直在加緊完善相關法制，為避免在年初休假期間引進新稅導致混亂擴大，日本政府決定於7日才開始徵收國際觀光旅客稅。

日本政府預計在今年把500億日圓（約台幣143億元）的稅收用於振興日本的觀光旅遊，以實現2020年訪日外國人增至4000萬人的目標，並期望能把集中在城市旅遊的旅客吸引到地方上。

報導指出，日本政府計畫將新稅用在「完善舒適的旅行環境」、「宣傳日本的魅力」、「提升遊客的滿意度」這3個領域上。此舉是日本自1992年開徵「地價稅」後，27年來首次在全國開徵新稅，

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