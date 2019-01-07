空服員送飲料後遞平板要小費...他驚呼第一次遇到！

2019-01-07 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕在國外餐廳、飯店付小費是件稀鬆平常的事，但是美國一間廉航要求乘客在空服人員送點心茶水及提供服務時給予小費，讓人驚呼現在連在飛機上也要開始付小費了！

綜合外媒報導，美國廉價航空公司邊彊航空（Frontier Airlines）曾嘗試不同賺錢方式，包括收費列印登機證、在飛機上推銷和公司有合作的信用卡等，這次則是推出在平板上訂購餐點後收取小費的機制，該機制號稱是要為空服人員增加額外的獎金。

《洛杉磯時報》報導，著名的航班博客「The Points Guy」內的作者JT Genter表示他親身經歷了這件事，他說：「上飛機前我忘了裝水，便在機上點了一瓶薑汁汽水，當付完帳後，空服人員遞給我一個平板，平板上寫著『15％、20％、25％小費及自訂小費』的選項。」

JT Genter表示，他過去3年內共搭乘過51家航空公司及高達350多個航班，但從沒有被提出過這樣的要求，JT Genter對此仍感到疑惑，便在再次搭乘邊疆航空詢問空服人員小費最後的流向，空服人員表示，小費最後會由航班上的空服員共享，公司並不會抽取。

邊疆航空發言人弗里德（Jonathan Freed）表示，這項機制是由空服人員要求而制定的，但國際航空服務員代表組織有20家航空公司，共5萬多名空服人員反對這項機制，表示邊疆航空私自收取小費會破壞航空工會的規定。

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