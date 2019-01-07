美墨長城爭議！民主黨反對混凝土牆 川普：那改鋼製的

2019-01-07 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕美墨邊境長城爭議導致部分美國聯邦政府部會持續關閉，美國白宮和民主黨6日再次協商，川普強調他絕對不會放棄這項政策，但他願意妥協，既然民主黨不喜歡混凝土牆，那可以改成鋼製的。

綜合美國媒體報導，美國總統川普堅持興建美墨邊境長城，日前就稱「經過了這麼多年，必須永久解決南方邊境問題」，6日由副總統彭斯、美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）所組成白宮代表團與民主黨談判代表再度進行談判；川普當天在白宮表示，如果民主黨不喜歡混凝土牆，那他可以妥協，改成鋼製牆。

隨後川普在推特表示，副總統彭斯今與民主​​黨領袖代表協商有不錯的進展，討論邊境安全的諸多細節，「我們現在正計劃建造一道鋼製屏障，而不是混凝土牆，這更堅固又不那麼突兀，這是一個很好的解決方案，還是美國製造。」

目前美國聯邦政府停擺進入第16天，成為第3長的關機時間，聯邦政府史上最長停擺發生在柯林頓政府時期，當時政府關閉21天，有白宮官員私下透露，朝野達成協議可能還需1週，恐出現聯邦政府有史以來最長關機時間。

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