旅日注意！「手提行李」安檢 地鐵站最快2月施行

2019-01-07 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本為因應將於2020年舉行的東京奧運及殘障奧運，提高維安及加強反恐，考慮在2月起於地鐵站檢查旅客的「手提行李」。

日本《共同社》報導，鑑於去年6月東海道新幹線曾發生攻擊案件，造成3名乘客死傷，及1995年3月在霞關站發生的奧姆真理教地鐵沙林毒氣案件，考慮要檢查旅客的手提行李，最快2月會開始施行。

選出的試辦地點為東京都千代田的東京Metro地鐵公司的霞關站，霞關站內有3條地鐵路線通過，分別為丸之內、日比谷及千代田，因位處中央省聽附近，乘客多為公務人員，故入選該次試辦的車站。

過去日本曾在成田機場內的車站進行盤查，但未曾施行手提行李的檢查，報導指出，試辦後可了解該政策的可行性，倘若可行性高則可研討後續相關施政方向及檢查的方法等。

檢查旅客行李的政策在國外曾有過不少例子，但多半被認為浪費時間、資源，有損大眾運輸工具的便捷性，引起強烈反彈，故日本並未正式施行過，這將會是第一次。

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